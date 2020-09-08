Истребитель МиГ-29 из состава дежурных сил Северного флота поднимался для перехвата цели над Баренцевым морем

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили цель, летящую над нейтральными водами Баренцева моря по направлению к Государственной границе России.

Для распознавания цели и недопущения возможного нарушения российских рубежей, в небо был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных сил Северного флота.

Вскоре экипаж идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией.

Истребитель вернулся на аэродром базирования после того, как воздушный разведчик изменил курс и начал удаляться от Государственной границы Российской Федерации.

В Национальном центре управления обороной сообщили, что все действия экипажа истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.