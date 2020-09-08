Замминистра обороны РФ Фомин встретился с послом Народной Республики Бангладеш
Стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической областях.
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Восьмого сентября 2020 года состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Народной Республики Бангладеш в Российской Федерации Камрул Ахсаном.
В ходе беседы стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической областях и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление сложившихся дружественных отношений между армиями и народами России и Бангладеш, сообщили в пресс-службы Минобороны России.