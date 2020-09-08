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ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России завершило северный завоз

Андрей Аркадьев
17:20 08.09.2020
Около 35 тысяч тонн топлива доставлено на Крайний север для создания запасов на отопительный период.
ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России завершило северный завоз
© Фото: Минобороны России

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России завершило северный завоз для подготовки военных городков, расположенных в районах Крайнего Севера, отдаленных гарнизонах Сибири и Дальнего Востока к новому отопительному сезону 2020-2021 годов.

В рамках навигационного завоза на котельные, расположенные в районах Крайнего Севера, отдаленных гарнизонах Сибири и Дальнего Востока, поставляется котельное топливо для обеспечения теплом и горячей водой военнослужащих и членов их семей в военных городках.

Для создания запасов на предстоящий отопительный период 2020-2021 годов, доставлено около 35 тысяч тонн котельного топлива в Камчатский, Приморский, Хабаровский и Красноярский края, Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий и Чукотский АО, в частности на острова Курильской гряды и Сахалин.

В том числе порядка 21 тысячи тонн угля и более 14 тысяч тонн дизельного топлива и флотского мазута. Транспортировка горючего на прикотельные склады, осуществлялась как железнодорожным, так и морским, речным и автомобильным транспортом.

Навигационный завоз начался 15 марта и был завершен в конце августа текущего года. Северный завоз является одним из базовых элементов подготовки коммунальной инфраструктуры Министерства обороны Российской Федерации к очередному отопительному сезону и включает целый комплекс мероприятий, проводимых ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России для успешного прохождения предстоящего отопительного периода 2020-2021 годов.

В настоящее время в воинских частях и военных городках, расположенных в отдаленных гарнизонах, создан нормативный запас в полном объеме.

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