Российский Су-27 перехватил военные самолеты США и Швеции над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 перехватил иностранные военные самолеты над Балтийским морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции были замечены 8 сентября над нейтральными водами. В воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

«После разворота иностранных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», - говорится в сообщении.

Весь полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границы РФ не допущено.