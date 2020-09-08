Истребитель МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Нарушения границ РФ не допущено.
© Фото: Константин Семенов, ТРК "Звезда"
Российский истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Норвежский самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» был замечен 8 сентября над нейтральными водами. Борт приближался к государственной границе России.
В воздух поднялся российский истребитель МиГ-29, который входит в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
После того как иностранный самолет развернулся от государственной границы РФ, российский истребитель вернулся на аэродром.
Полет МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.