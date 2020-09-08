Северный флот приступил к слежению кораблей НАТО в Баренцевом море
Возглавляет отряд боевых кораблей эсминец USS Ross.
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Северный флот отслеживает действия кораблей НАТО, зашедших 7 сентября в акваторию Баренцева моря, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями отряда боевых кораблей ОВМС НАТО во главе с эсминцем УРО (ПРО) Ross ВМС США, зашедшего 7 сентября 2020 года в акваторию Баренцева моря», - говорится в сообщении.
USS Ross (DDG-71) оснащен боевой информационно-управляющей системой Aegis, пусковыми установками с крылатыми ракетами Tomahawk, зенитными ракетами RIM-156 SM-2 или противолодочными ракетами RUM-139 VL-Asroc. 7 апреля 2017 года эсминец участвовал в ударе крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе Эш-Шайрат.