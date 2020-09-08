Шойгу: министры обороны СНГ, ОДКБ и ШОС согласились в оценках мировых угроз

Проведение совета министров обороны СНГ, ШОС и ОДКБ позволило привлечь к обсуждению проблем международной и региональной безопасности влиятельные государства Южной и Восточной Азии и показало близость оценок мировых угроз. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.

Он напомнил, что 4 сентября в конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошло совместное заседание министров обороны государств, входящих в СНГ, ОДКБ и ШОС, в котором приняли участие 12 иностранных делегаций, а также руководители рабочих органов ОДКБ и СНГ.

«В таком расширенном составе мероприятие проводилось впервые. Это позволило привлечь к обсуждению проблем международной и региональной безопасности влиятельные государства Южной и Восточной Азии», - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что обмен мнениями показал близость оценок существующих угроз и вызовов, общую нацеленность стран-участниц на укрепление стабильности в мире.