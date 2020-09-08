Шойгу: в учебных заведениях Минобороны обучаются более 70 тысяч человек

Общее число обучающихся в учебных заведениях Минобороны РФ превышает 70 тысяч человек, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Первого сентября для более 70 тысяч слушателей, курсантов и воспитанников образовательных организаций Министерства обороны начался новый учебный год», - заявил министр на селекторном совещании во вторник.

Он отметил, что сегодня военное образование очень востребовано у молодежи, о чем свидетельствует высокий конкурс в военные вузы.

«На отдельные военные специальности он превысил среди юношей семь человек на место, среди девушек - 21», - сказал Шойгу.

В следующем году планируется открыть Суворовское училище в Иркутске, а учащиеся Омского кадетского военного корпуса начнут обучение на новых фондах, добавил министр.