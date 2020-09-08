Шойгу: Минобороны в этом году реализовало ненужное имущество на сумму почти 4 млрд рублей

Министерство обороны России реализовало не использованное в войсках имущество на сумму почти четыре миллиарда рублей в текущем году. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Реализация такого имущества позволяет Министерству обороны снизить затраты на его содержание и охрану и при этом пополнить доходную часть федерального бюджета. В текущем году нами реализовано 205 тысяч тонн металлолома, 34 тысячи автомобильных шин и иного имущества на общую сумму 3 миллиарда 800 миллионов рублей», - отметил он.

Шойгу добавил, что на совещании будут подведены промежуточные итоги работы по высвобождению арсеналов от непригодного имущества. По словам министра, результаты проверок в 2019-2020 годах арсеналов, баз и складов показали наличие в них средств вооружения, непригодных для дальнейшего применения.