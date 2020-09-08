Армия АрМИ-2020 Шойгу: на АрМИ-2020 установлено 37 рекордов, 27 из них принадлежат российским военным Андрей Аркадьев Россия в шестой раз завоевала титул чемпиона. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» На Армейских международных играх было установлено 37 рекордов, 27 из них принадлежат российской сборной, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. «Итоги состязаний военнослужащих из 32 стран подвели 5 сентября. Установлено 37 рекордов, 27 из них принадлежат нашей сборной. Россия в шестой раз завоевала титул чемпиона», - сказал глава военного ведомства. Как отметил министр, в пятерку сильнейших вошли команды Белоруссии, Узбекистана, Вьетнама и Азербайджана. По словам Шойгу, состязания прошли на высоком уровне. Данную форму сотрудничества глава военного ведомства назвал перспективной и пообещал ее и дальше развивать. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует