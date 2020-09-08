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В учении «Кавказ-2020» примут участие военнослужащие девяти государств

Анна Касаткина
12:29 08.09.2020
Основные действия учения развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук, а также в акваториях Черного и Каспийского морей, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В учении «Кавказ-2020» примут участие военнослужащие девяти государств
© Фото: Минобороны РФ

Учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября, в нем примут участие военнослужащие девяти государств. Об этом сообщил на тематическом селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Хотел бы остановиться на предстоящем стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020". Оно пройдет с 21 по 26 сентября и завершит комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил в этом году», - сказал он.

Шойгу отметил, что в ходе учения будут отработаны вопросы управления группировками войск, соединениями и подразделениями в совместных операциях по локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму.

«Планируется участие воинских контингентов девяти иностранных государств. Еще девять стран направят в Россию военных наблюдателей», - добавил министр.

Основные действия учения, по словам Шойгу, развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Учение позволит оценить способность Южного военного округа обеспечить военную безопасность на юго-западе страны, подчеркнул глава Минобороны.

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