В учении «Кавказ-2020» примут участие военнослужащие девяти государств

Учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября, в нем примут участие военнослужащие девяти государств. Об этом сообщил на тематическом селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Хотел бы остановиться на предстоящем стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020". Оно пройдет с 21 по 26 сентября и завершит комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил в этом году», - сказал он.

Шойгу отметил, что в ходе учения будут отработаны вопросы управления группировками войск, соединениями и подразделениями в совместных операциях по локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму.

«Планируется участие воинских контингентов девяти иностранных государств. Еще девять стран направят в Россию военных наблюдателей», - добавил министр.

Основные действия учения, по словам Шойгу, развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Учение позволит оценить способность Южного военного округа обеспечить военную безопасность на юго-западе страны, подчеркнул глава Минобороны.