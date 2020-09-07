Огненные вспышки: кадры учений в Приморье с участием систем «Солнцепек»
По легенде воздушные разведчики обнаружили вражескую бронетехнику на удалении двух километров от огнеметчиков.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Огнеметчики полка РХБЗ Восточного округа поразили условного противника на полигоне Сергеевский в Приморье. Системы «Солнцепек» поразили мишени одиночными пусками.
Корректировку целей вели беспилотники «Орлан». Воздушные разведчики обнаружили вражескую бронетехнику на удалении двух километров.
Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» с закрытых позиций поразили мишени одиночными пусками. Термобарические снаряды этих установок обладают огромной убойной силой: перепад давления, который образуется после взрыва, и высокая точность стрельбы, в том числе и залповой, не оставляют противнику ни единого шанса.