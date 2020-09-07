Армия Огненные вспышки: кадры учений в Приморье с участием систем «Солнцепек» Анна Касаткина По легенде воздушные разведчики обнаружили вражескую бронетехнику на удалении двух километров от огнеметчиков. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Огнеметчики полка РХБЗ Восточного округа поразили условного противника на полигоне Сергеевский в Приморье. Системы «Солнцепек» поразили мишени одиночными пусками. Корректировку целей вели беспилотники «Орлан». Воздушные разведчики обнаружили вражескую бронетехнику на удалении двух километров. Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» с закрытых позиций поразили мишени одиночными пусками. Термобарические снаряды этих установок обладают огромной убойной силой: перепад давления, который образуется после взрыва, и высокая точность стрельбы, в том числе и залповой, не оставляют противнику ни единого шанса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует