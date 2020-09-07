Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Военные марши и грандиозный салют: как прошел военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня-2020»

Валентин Гвоздев
Виктория Ивашечкина
06:30 07.09.2020
В этом году все действие происходило на площади у главного Храма вооруженных сил.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

В подмосковном парке Патриот в воскресенье, 6 сентября, завершился ежегодный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня-2020».

На грандиозном мероприятии зрители увидели выступления лучших военных оркестров, представление ансамбля барабанщиц и суворовцев, а также торжественный фейерверк.

Все действие происходило на площади у главного Храма вооруженных сил. В этом году мероприятие было посвящено 75-летию Победы, именно поэтому впервые концерт прошел не на Красной площади, а в подмосковном парке Патриот.

Концертную программу открыл Центральный пограничный ансамбль ФСБ России. Специально для этого номера был отреставрирован истребитель Ла-5 из фильма «В бой идут одни старики».

Пограничников на сцене сменил оркестр московского гарнизона 154-го отдельного Преображенского полка. С ними  рота почетного караула продемонстрировала виртуозное обращение с оружием.

Величественные очертания храма Воскресения Христова, его освещение, подобранное под каждый номер, создали особую атмосферу для всех участников фестиваля.

Музыкантов на площади сменили всадники Кремлевской школы верховой езды. Они продемонстрировали свое мастерство под песни Московского казачьего хора.

В финале фестиваля на площадь вышли все участники фестиваля. Вместе с народной артисткой России Тамарой Гвердцители сводный оркестр исполнил «Песнь о солдате».

Кульминацией праздника стал грандиозный салют. Ночное небо над парком «Патриот» осветили сотни разноцветных куполов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.