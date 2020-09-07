Военные марши и грандиозный салют: как прошел военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня-2020»

В подмосковном парке Патриот в воскресенье, 6 сентября, завершился ежегодный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня-2020».

На грандиозном мероприятии зрители увидели выступления лучших военных оркестров, представление ансамбля барабанщиц и суворовцев, а также торжественный фейерверк.

Все действие происходило на площади у главного Храма вооруженных сил. В этом году мероприятие было посвящено 75-летию Победы, именно поэтому впервые концерт прошел не на Красной площади, а в подмосковном парке Патриот.

Концертную программу открыл Центральный пограничный ансамбль ФСБ России. Специально для этого номера был отреставрирован истребитель Ла-5 из фильма «В бой идут одни старики».

Пограничников на сцене сменил оркестр московского гарнизона 154-го отдельного Преображенского полка. С ними рота почетного караула продемонстрировала виртуозное обращение с оружием.

Величественные очертания храма Воскресения Христова, его освещение, подобранное под каждый номер, создали особую атмосферу для всех участников фестиваля.

Музыкантов на площади сменили всадники Кремлевской школы верховой езды. Они продемонстрировали свое мастерство под песни Московского казачьего хора.

В финале фестиваля на площадь вышли все участники фестиваля. Вместе с народной артисткой России Тамарой Гвердцители сводный оркестр исполнил «Песнь о солдате».

Кульминацией праздника стал грандиозный салют. Ночное небо над парком «Патриот» осветили сотни разноцветных куполов.