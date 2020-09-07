Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

Исторический мост и память для верующих: в Сирии заложили первый камень собора Святой Софии

Алексей Алексеев
04:32 07.09.2020
Возле храма Святой Софии планируется создать памятник российским и сирийским военнослужащим, которые погибли во время войны с террористами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Сирии в провинции Хама в поселке Скальбия состоялась торжественная церемония с открытием памятного знака и закладкой первого камня на месте строительства нового храма Святой Софии. В церемонии приняли участие командующий группировкой Вооруженных Сил РФ в САР генерал-лейтенант Александр Чайко, митрополит Хамы Николас Бальбака и другие почетные гости.

«Закладка православного храма имеет большое значение для укрепления на древней сирийской земле мира. Он будет являться историческим мостом между лучшими духовно-нравственными традициями прошлого, настоящего и будущего», - сказал Чайко.

В поселке Скальбия почти все местное население является православными христианами. За этот населенный пункт велись ожесточенные бои с боевиками. Именно поэтому храм Святой Софии было решено построить в этом месте. Автором инициативы выступил командир местного народного ополчения Набдель аль-Абдалла. Он сообщил, что храм будет похож на собор Святой Софии в Стамбуле. По его словам, в нем будут молиться за души сирийских и российских мучеников. И он станет памятью не только для сирийцев и россиян, но и для всех верующих в мире: добавил Набдель аль-Абдалла.

Автора инициативы поддержал митрополит провинции Хама Николас Бальбака. В ходе торжественной церемонии прошла служба на русском и арабском языках, которую провели Николас Бальбака и помощник командующего российскими войсками в Сирии по работе с верующими военнослужащими священник Евгений Андреев.

Возле храма Святой Софии планируется создать памятник российским и сирийским военнослужащим, которые погибли во время войны с террористами.

«Особое значение имеет памятник российским и сирийским воинам, погибшим на территории Сирийской Арабской Республики. Они плечом к плечу стояли на пути международного терроризма, освобождали многострадальную сирийскую землю от захватчиков. Это не просто памятник погибшим, это символ братской дружбы», - сказал Александр Чайко.

Во время торжественной церемонии на месте закладки камня открыли памятный знак. На нем написаны имена инициаторов строительства нового храма и дата начала его возведения.

Напомним, что собор Святой Софии был основан христианским императором Юстинианом в 532-537 года. Он долго время являлся самым большим христианским храмом. Однако после падения Византийской империи в 1453 году его переделали в мечеть. В 1934 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк подписал декрет, согласно которому собор был преобразован в музей.

Госсовет Турции 10 июля 2020 года разрешил изменить статус собора, после чего президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о возобновлении мусульманских богослужений в соборе Святой Софии. Первый пятничный намаз состоялся в соборе 24 июля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
00:17 В стране и мире
РФ выполнит наблюдательный полет над Чехией
19:49 В стране и мире
В Сирии сообщили о прибытии делегации из РФ во главе с вице-премьером Борисовым
17:30 В стране и мире
Видео
Символ первенства: российская вакцина от коронавируса доказала свою эффективность всему миру
19:12 В стране и мире
МВД Белоруссии: на акциях протеста в республике задержаны сотни человек
20:53 Спорт
Сборная РФ обыграла команду Венгрии в матче Лиги Наций
Популярное
Популярное
Видео
Петросяна и Винокура эвакуировали с выступления в Сочи
Видео
Самый большой в мире портрет-граффити Цоя появился во Владимире
Видео
Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша
Видео
Массовая драка в Брянске попала на видео
СМИ: Пугачева и Галкин задумались о разводе
Астероид размером с высотный дом пролетит около Земли 1 сентября
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.