Исторический мост и память для верующих: в Сирии заложили первый камень собора Святой Софии

В Сирии в провинции Хама в поселке Скальбия состоялась торжественная церемония с открытием памятного знака и закладкой первого камня на месте строительства нового храма Святой Софии. В церемонии приняли участие командующий группировкой Вооруженных Сил РФ в САР генерал-лейтенант Александр Чайко, митрополит Хамы Николас Бальбака и другие почетные гости.

«Закладка православного храма имеет большое значение для укрепления на древней сирийской земле мира. Он будет являться историческим мостом между лучшими духовно-нравственными традициями прошлого, настоящего и будущего», - сказал Чайко.

В поселке Скальбия почти все местное население является православными христианами. За этот населенный пункт велись ожесточенные бои с боевиками. Именно поэтому храм Святой Софии было решено построить в этом месте. Автором инициативы выступил командир местного народного ополчения Набдель аль-Абдалла. Он сообщил, что храм будет похож на собор Святой Софии в Стамбуле. По его словам, в нем будут молиться за души сирийских и российских мучеников. И он станет памятью не только для сирийцев и россиян, но и для всех верующих в мире: добавил Набдель аль-Абдалла.

Автора инициативы поддержал митрополит провинции Хама Николас Бальбака. В ходе торжественной церемонии прошла служба на русском и арабском языках, которую провели Николас Бальбака и помощник командующего российскими войсками в Сирии по работе с верующими военнослужащими священник Евгений Андреев.

Возле храма Святой Софии планируется создать памятник российским и сирийским военнослужащим, которые погибли во время войны с террористами.

«Особое значение имеет памятник российским и сирийским воинам, погибшим на территории Сирийской Арабской Республики. Они плечом к плечу стояли на пути международного терроризма, освобождали многострадальную сирийскую землю от захватчиков. Это не просто памятник погибшим, это символ братской дружбы», - сказал Александр Чайко.

Во время торжественной церемонии на месте закладки камня открыли памятный знак. На нем написаны имена инициаторов строительства нового храма и дата начала его возведения.

Напомним, что собор Святой Софии был основан христианским императором Юстинианом в 532-537 года. Он долго время являлся самым большим христианским храмом. Однако после падения Византийской империи в 1453 году его переделали в мечеть. В 1934 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк подписал декрет, согласно которому собор был преобразован в музей.

Госсовет Турции 10 июля 2020 года разрешил изменить статус собора, после чего президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о возобновлении мусульманских богослужений в соборе Святой Софии. Первый пятничный намаз состоялся в соборе 24 июля.