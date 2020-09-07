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МиГ-29 сопроводил британский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Тамара Астапенкова
23:08 07.09.2020
Нарушения государственной границы России не допущено.
МиГ-29 сопроводил британский самолет-разведчик над Баренцевым морем
© Фото: Минобороны РФ

Над акваторией Баренцева моря российский истребитель МиГ-29 сопроводил британский самолет-разведчик. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Седьмого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», - говорится в сообщении.

Уточняется, что из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-29.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135 и сопроводил ее над акваторией Баренцева моря», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После разворота иностранного самолета от государственной границы Российской Федерации, истребитель МиГ-29 благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы РФ британским самолетом-разведчиком не допущено, уточняется в сообщении.

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