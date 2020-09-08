На российскую базу в Таджикистане прибыли новые вертолеты Ми-8МТВ5-1

На вооружение авиационной группы 201 военной базы РФ, базирующейся в Таджикистане, поступили два новых транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1.

На борту прибывших машин уже установлен комплекс бортовой обороны. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения. Такое оснащение позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. В Тверской области в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации экипажи Ми-8 прошли теоретическое и практическое обучение.

Новые вертолеты Ми-8МТВ5-1 заменили устаревшие модели, которые находились на вооружении военной базы. Таким образом повысились боевые российского соединения. После разгрузки, инженерно-технический состав выполнил сборку и техническое обслуживание вертолетов. Экипажи осуществили перелет на аэродром постоянного базирования.