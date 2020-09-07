Экипажи Ту-22М3 провели тактические пуски ракет в ночное время: видео

В Мурманской области в авиационном полку дальней авиации прошли полеты дальних бомбардировщиков Ту-22м3 в темное время суток. Во время полетов экипажи дальней авиации выполнили условные применение ракетного вооружения по наземным целям.

В мероприятии были задействованы молодые офицеры в качестве штурманов и помощников командиров кораблей, под руководством опытных летчиков-инструкторов. Особое внимание уделялось выполнению движения по заданному маршруту, строгому соблюдению временных интервалов в ночное время.

«Данные полеты проводятся согласно плану боевой подготовки. Основной задачей летного состава является отработка уверенных и организованных действий в любое время суток» - подчеркнул командир полка полковник Олег Тимошин.

В течение одной летной смены было задействовано около 10 единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.