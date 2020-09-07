«Бук», «Тор» и «Тунгуска»: кадры боевых пусков на крупнейших учениях ПВО под Астраханью

В Астраханской области группировка войск противовоздушной обороны Центрального военного округа совершила скоростной марш для участия в главном экзамене 2020 года - полевом выходе с боевыми стрельбами.

Для участия в учениях подразделения были переброшены из пунктов постоянной дислокации в Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской и Кировской областях. Они преодолели около 2 тысяч километров.

Комплексы ПВО заняли условно защищаемый район и приготовились к боевым пускам. Состоялось 16 тактический учений, в ходе которых каждый экипаж комплекса ПВО выполнил боевые стрельбы по воздушным мишеням.

Боевые стрельбы и пуски проходили с применением зенитно-ракетных комплексов С-300В, С-400 «Триумф», «Тор-М1», «Бук-М2» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска».

Зенитчики ЦВО за время учений уничтожили более 50 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от 500 метров до 30 тысяч метров, на расстоянии от 30 до 300 километров.

В практических действиях, завершившихся на полигонах Ашулук и Капустин Яр, было привлечено более 10 тысяч военнослужащих и свыше 1 тысячи единиц вооружения и военной техники.