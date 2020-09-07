Мотострелки ВВО отработали новую тактику ведения боя на учениях в Приморье
Участники маневров вели огонь по различным мишеням и выполняли учебно-боевые задачи под прикрытием авиации.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Мотострелки Восточного военного округа (ВВО) отработали новые тактические приемы современного боя на учениях в Приморском крае.
В качестве целей выступили более трехсот различных мишеней. Организаторы учений максимально приблизили обстановку на полигоне Сергеевский к боевой.
Под прикрытием танков и при поддержке авиации мотострелки блокировали противника. Огневой заслон с воздуха обеспечили экипажи «Аллигаторов» Ка-52 и штурмовиков Су-25.