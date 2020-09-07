Помощь Тулуну: отряд МО РФ демонтировал 70 пострадавших от наводнения зданий

В Иркутской области в городе Тулуне, наиболее пострадавшем от наводнения в 2019 году, были демонтированы более 70 строений личным составом сводного отряда Министерства обороны РФ, который прибыл для оказания помощи администрации и жителям Тулунского района.

Военнослужащими за неделю было демонтировано более 25 пришедших в негодность домов и 50 хозяйственных построек. Общая площадь рекультивированных земель составила около 2 гектар.

Военные специалисты совместно с представителями городской администрации провели рекогносцировку местности, определили очередность и объемы работ.

Военнослужащие для демонтажа и сноса аварийных строений задействуют инженерную машину разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72. Затем при помощи инженерного путепрокладчика БАТ-2 и экскаватора производится рекультивация грунта и выравнивание участков местности.

По заявкам местных жителей военнослужащие оказывают им помощь с привлечением военной специальной техники.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил оказать помощь в сносе аварийных зданий, пострадавших от наводнения в городе Тулун Иркутской области. В регион для оказания помощи был направлен сводный отряд военнослужащих и техника.