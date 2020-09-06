Дань памяти: в Ленобласти военнослужащие ЗВО захоронили останки 470 красноармейцев

В Ленинградской области военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа приняли участие в торжественно-траурной церемонии открытия воинского мемориала и захоронения останков 470 солдат и офицеров 45 гвардейской стрелковой дивизии РККА.

Захоронения советских воинов были обнаружены в урочище Чернышово, недалеко от деревни Мишкино Тосненского района Ленинградской области. Поисковые работы проводились военнослужащими и участниками поисковых отрядов в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти-2020».

Во время поисковой экспедиции саперы объединения провели инженерную разведку более 1,5 тысяч квадратных метров территории урочища на наличие взрывоопасных предметов с использованием миноискателей ИМП-2. Военнослужащие оказали помощь поисковикам в снятии грунта и подъеме найденных предметов.

Во время торжественной церемонии военнослужащие Красносельской гвардейской мотострелковой бригады объединения совместно с родственниками погибших красноармейцев возложили цветы и венки к подножью воинского мемориала, почтили минутой молчания память защитников Родины.