Без препятствий: опубликованы кадры учений ВДВ с форсированием реки БМД-2

Чтобы продемонстрировать возможности отечественных броневиков, программа «Военная приемка» на телеканале «Звезда» показала кадры учений подразделения ВДВ в Рязанской области, в ходе которых им также пришлось преодолевать водную преграду.

Задача военнослужащих - форсировать реку. Лодки и броневики полностью замаскированы растительностью, вплоть до использования стволов небольших деревьев.

Сначала на территории условного противника проходит артподготовка, затем вступает авиация и уже после в дело идет бронетехника. На кадрах учений показано, как бойцы ВДВ форсируют реку, обстреливая противоположный берег из пулеметов прямо во время предельно быстрой переброски на лодках. Достаточно быстро они берут побережье под контроль, после чего через реку переправляются БМД-2.

Полный выпуск «Военной приемки» «На броневиках через Керченский пролив. Заплыв на рекорд» смотрите на сайте телеканала, платформе SMART.TV, а также на Youtube-канале «Звезды». Ведущий Алексей Егоров показал все, что пришлось пережить боевым машинам во время уникального эксперимента, а также - сколько воды оказалось внутри них после выхода на берег.