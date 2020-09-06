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Обмен опытом и сотрудничество: как проходили состязания АрМИ-2020 за рубежом

Ирина Егорова
Алексей Кошкин
14:37 06.09.2020
Конкурсы АрМИ-2020 были проведены  на территории восьми государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Шри-Ланки и Узбекистана.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

За рубежом, на территории семи  государств в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Иране, Казахстане, Шри-Ланке и Узбекистане проходили состязания АрМИ-2020. Команда из России успешно показала себя не только дома - на своих площадках и полигонах, но и в «гостях».

Так, российские военнослужащие одержали победу в конкурсе «Воин мира», который проводился в Армении.  Кроме навыков физической, тактической и огневой подготовки, участникам нужно показать еще свою эрудицию, знание истории и творческие способности.

«Для нас было важно держать марку в каждом конкурсе. Не падать вниз, всегда быть на уровне», - отметила участница конкурса «Воин мира» Александра Ахтулова.

По словам заместителя министра обороны РФ Андрея Картаполова, победу удалось одержать благодаря тому, что была проделана хорошая работа над ошибками в прошлых годах.

Также российская армейская сборная победила в конкурсе «Кубок моря». Победу в соревновании экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии разделил с моряками патрульного корабля ВМС Азербайджана, команды набрали по 212 баллов.  Военные поражали морские и воздушные цели, проводили спасательные операции, боролись за живучесть корабля.

В Узбекистане прошел конкурс «Дорожный патруль». Большинство участников команды из России впервые побывали на земле древнего Коканда.

«Получили положительный опыт именно в части касающейся выступления на незнакомой трассе, работы с незнакомой техникой,  со средствами бронезащиты», - отметил участник конкурса «Дорожный патруль», капитан команды России Владимир Лук.

В Белоруссии на конкурсе «Снайперский рубеж» наша команда тоже очень старалась, но взять золото не смогла -   российские стрелки завоевали бронзу. Спецназовцы в соревнованиях «Полярная звезда» и связисты в конкурсе «Уверенный прием», которые также прошли в Белоруссии, были удачливее и взяли серебро.

Армейские международные Игры стали не просто соревнованиями, а в очередной раз доказали, что для военнослужащих из разных стран это, прежде всего, обмен опытом, новой боевой техникой, возможность узнать о культуре другой страны, ее традициях и истории, а также обрести новых друзей.

Ежегодные военные состязания проводятся с 2015 года по инициативе Минобороны России. В этом году АрМИ посетили почти 800 тысяч зрителей, участниками стали 190 команд из 28 стран. Шесть стран дебютировали на АрМИ в 2020 году - это Афганистан, Гвинейская Республика, Катар, Намибия, Экваториальная Гвинея и Палестина. Конкурсы АрМИ-2020 были проведены  на территории восьми государств (России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Шри-Ланки и Узбекистана). В следующем году, по словам Шойгу, форум «Армия» и АрМИ пройдут в одно время, как и в 2020 году. 

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