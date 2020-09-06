Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Танковый биатлон-2020 АрМИ-2020 ТЕГИ

«Элементы боевой подготовки»: интервью Салюкова об уровне АрМИ-2020, готовности участников и «Танковом биатлоне»

Александра Селезенева
13:54 06.09.2020
Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков в эксклюзивном интервью «Звезде» поделился своим мнением об уровне «Армейских международных игр» в этом году, а также оценил подготовку участников «Танкового биатлона» и других конкурсов АрМИ-2020.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Армейские международные игры проводятся шестой раз. Уже шесть лет и наши военнослужащие, и военнослужащие других стран проходят через горнило этих игр. И министр многократно говорил о том,  что это - хорошая трансляция идеи мирного оружия и, вместе с тем, довольно новый и такой очень всеобъемлющий формат подготовки личного состава.

Я даже вам больше скажу, что в этих играх министр всегда подчеркивает: это как элемент боевой подготовки. И вообще в вопросах просто подготовки войск там практически все те же самые элементы курса стрельб и вождения, которые у нас отрабатываются на занятиях боевой подготовки. То есть, нет ничего такого принципиального, чтобы можно было сказать, что это шоу, что это что-то специальное. Конечно, это более зрелищно.

Посмотрите сейчас и в отношении показа, и в отношении того, как мишени разбиваются, и в отношении действий. У нас в самом первом «Танковом биатлоне», а, если вы помните, «Танковый биатлон» - это тоже детище министра, еще в 2013 году у нас трасса была с завышкой, то есть по кругу. Мы пришли к выводу, что это не очень зрелищно. Потом мы стали делать дополнительные круги.

© Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

А как вы оцениваете, что общий профессионализм Сухопутных войск за эти шесть лет возрос? Это показывается на ежегодных учениях и во время подготовки к Играм в том числе? То есть результат лучше, скорость лучше, стрельба лучше?

У нас всего семь конкурсов. Кроме этого еще соревнуются представители ПВО, артиллерии, разведчики, снайперы. Ребята готовятся хорошо. И сколько было учений, мы всегда спрашиваем, нам говорят, что эти ребята на соревнованиях показали хороший результат. Они и сейчас действуют хорошо. Когда беседуем с солдатами, с сержантами, выясняется, что те ребята, которые принимали участие (в АрМИ - прим.ред), у них уровень подготовки значительно выше, и они стараются своим мастерством показывать пример всем остальным. И это не только касается «Танкового биатлона», «Суворовского натиска», где соревнуются экипажи БМП. Могу с уверенностью сказать, что эти конкурсы, как в Сухопутных войсках, так и во всех остальных - двигатель лучших результатов, на них равняются, на них смотрят.

Вы затронули тему «Танкового биатлона». Я знаю, что вы практически каждый день приезжали на Курган славы и наблюдали буквально за каждой гонкой. Оцените, как выступают нынешние конкуренты нашей сборной. Многие приезжают далеко не в первый раз. Например, Узбекистан в прошлом году был во втором дивизионе, а сейчас - в сильнейшем. Получается, их мастерство растет?

В этом году у нас принимают участие 16 команд из 16 стран, два дивизиона по восемь команд - высший дивизион, второй дивизион. То есть мастерство очень высокое. И с каждым годом оно все выше и выше. Очень сильные команды Белоруссии, Китая. Кстати, белорусы и китайцы приезжают со своими машинами.

© Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первый раз участвовали представители Абхазии, Южной Осетии, Конго, Катара. И они очень достойно выступают.

Министр обороны неоднократно говорил, что мы приглашаем всех приезжать на своей технике. Если ее нет - мы свою дадим. Это было бы интересно. 

Вы переживаете,  когда наблюдаете за нашими заездами?

Конечно, переживаем. Мы понимаем, что у нас преимущество - мы дома. Но все равно, как и в спорте, тут всякое может быть. Да это касается и не только наших команд. Мы за всех переживаем. Нам кажется, что ребята, которые где-то там не очень хорошо действуют, достойны большего.

© Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Полную версию эксклюзивного интервью с Главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым смотрите на нашем сайте в данном разделе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
15:00 ОПК
Видео
«Машина тонет!»: отказ двигателя БРДМ, участвовавшего в переходе через Керченский пролив, попал на видео
14:37 Армия
Видео
Обмен опытом и сотрудничество: как проходили состязания АрМИ-2020 за рубежом
14:00 В стране и мире
Опубликована «шпаргалка» Ефремова в суде
12:09 Армия
Видео
«Очень хороший уровень»: Бувальцев подвел итоги «Танкового биатлона»
19:16 Армия
статья
Форум «Армия-2020», программа перевооружения ВС РФ и борьба с COVID-19: интервью министра обороны РФ Сергея Шойгу
Популярное
Популярное
Видео
Петросяна и Винокура эвакуировали с выступления в Сочи
Видео
Самый большой в мире портрет-граффити Цоя появился во Владимире
Видео
Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша
Видео
Массовая драка в Брянске попала на видео
СМИ: Пугачева и Галкин задумались о разводе
Астероид размером с высотный дом пролетит около Земли 1 сентября
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.