«Элементы боевой подготовки»: интервью Салюкова об уровне АрМИ-2020, готовности участников и «Танковом биатлоне»

Армейские международные игры проводятся шестой раз. Уже шесть лет и наши военнослужащие, и военнослужащие других стран проходят через горнило этих игр. И министр многократно говорил о том, что это - хорошая трансляция идеи мирного оружия и, вместе с тем, довольно новый и такой очень всеобъемлющий формат подготовки личного состава.

Я даже вам больше скажу, что в этих играх министр всегда подчеркивает: это как элемент боевой подготовки. И вообще в вопросах просто подготовки войск там практически все те же самые элементы курса стрельб и вождения, которые у нас отрабатываются на занятиях боевой подготовки. То есть, нет ничего такого принципиального, чтобы можно было сказать, что это шоу, что это что-то специальное. Конечно, это более зрелищно.

Посмотрите сейчас и в отношении показа, и в отношении того, как мишени разбиваются, и в отношении действий. У нас в самом первом «Танковом биатлоне», а, если вы помните, «Танковый биатлон» - это тоже детище министра, еще в 2013 году у нас трасса была с завышкой, то есть по кругу. Мы пришли к выводу, что это не очень зрелищно. Потом мы стали делать дополнительные круги.

© Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

А как вы оцениваете, что общий профессионализм Сухопутных войск за эти шесть лет возрос? Это показывается на ежегодных учениях и во время подготовки к Играм в том числе? То есть результат лучше, скорость лучше, стрельба лучше?

У нас всего семь конкурсов. Кроме этого еще соревнуются представители ПВО, артиллерии, разведчики, снайперы. Ребята готовятся хорошо. И сколько было учений, мы всегда спрашиваем, нам говорят, что эти ребята на соревнованиях показали хороший результат. Они и сейчас действуют хорошо. Когда беседуем с солдатами, с сержантами, выясняется, что те ребята, которые принимали участие (в АрМИ - прим.ред), у них уровень подготовки значительно выше, и они стараются своим мастерством показывать пример всем остальным. И это не только касается «Танкового биатлона», «Суворовского натиска», где соревнуются экипажи БМП. Могу с уверенностью сказать, что эти конкурсы, как в Сухопутных войсках, так и во всех остальных - двигатель лучших результатов, на них равняются, на них смотрят.

Вы затронули тему «Танкового биатлона». Я знаю, что вы практически каждый день приезжали на Курган славы и наблюдали буквально за каждой гонкой. Оцените, как выступают нынешние конкуренты нашей сборной. Многие приезжают далеко не в первый раз. Например, Узбекистан в прошлом году был во втором дивизионе, а сейчас - в сильнейшем. Получается, их мастерство растет?

В этом году у нас принимают участие 16 команд из 16 стран, два дивизиона по восемь команд - высший дивизион, второй дивизион. То есть мастерство очень высокое. И с каждым годом оно все выше и выше. Очень сильные команды Белоруссии, Китая. Кстати, белорусы и китайцы приезжают со своими машинами.

© Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первый раз участвовали представители Абхазии, Южной Осетии, Конго, Катара. И они очень достойно выступают.

Министр обороны неоднократно говорил, что мы приглашаем всех приезжать на своей технике. Если ее нет - мы свою дадим. Это было бы интересно.

Вы переживаете, когда наблюдаете за нашими заездами?

Конечно, переживаем. Мы понимаем, что у нас преимущество - мы дома. Но все равно, как и в спорте, тут всякое может быть. Да это касается и не только наших команд. Мы за всех переживаем. Нам кажется, что ребята, которые где-то там не очень хорошо действуют, достойны большего.

© Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Полную версию эксклюзивного интервью с Главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым смотрите на нашем сайте в данном разделе.