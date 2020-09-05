Учения ШОС «Мирная миссия» перенесли на 2021 год

В связи с распространением коронавирусной инфекции совместное антитеррористическое учение ШОС «Мирная миссия» перенесено с 2020 на 2021 год, сообщается на сайте министерства обороны Казахстана.

Соответствующее решение было принято на прошедшем в Москве совместном заседании глав оборонных ведомств стран ШОС, СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Участники встречи подписаны совместное коммюнике и заявление по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне и другие документы по развитию военного сотрудничество. Также выражена обеспокоенность ростом очагов напряженности и конфликтных зон в мире, дефицитом доверия, размыванием архитектуры международной безопасности.

В учениях должны были принять участие больше десяти тысяч военнослужащих из восьми государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также полторы тысячи единиц военной техники и около сотни крылатых машин. Проведение маневров были запланированы в Кемеровской области.