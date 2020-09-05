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Учения ШОС «Мирная миссия» перенесли на 2021 год

Ирина Егорова
09:03 05.09.2020
Главы оборонных ведомств стран ШОС, СНГ и ОДКБ на заседании в Москве выразили обеспокоенность ростом  очагов напряженности и конфликтных зон в мире.
Учения ШОС «Мирная миссия» перенесли на 2021 год
© Фото: Минобороны России

В связи с распространением коронавирусной инфекции совместное антитеррористическое учение ШОС «Мирная миссия»  перенесено с 2020 на 2021 год, сообщается на сайте министерства обороны Казахстана. 

Соответствующее решение было принято на прошедшем в Москве совместном заседании глав оборонных ведомств стран ШОС, СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Участники встречи подписаны совместное коммюнике и заявление по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне и другие документы по развитию военного сотрудничество. Также выражена обеспокоенность ростом очагов напряженности и конфликтных зон в мире, дефицитом доверия, размыванием архитектуры международной безопасности.

В учениях должны были принять участие больше десяти тысяч военнослужащих из восьми государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также полторы тысячи единиц военной техники и около сотни крылатых машин. Проведение маневров были запланированы в Кемеровской области.

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