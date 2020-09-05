Корабли, танкеры и палубные вертолеты: в Бенгальском заливе проходят совместные учения России и Индии

В Бенгальском заливе проходят двусторонние военно-морские учения России и Индии «Индра-Нэви-2020».

Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, оно проводится в бесконтактном формате, без обмена офицерами связи.

С российской стороны в учениях участвуют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большой морской танкер «Борис Бутома». ВМС Индии представляют фрегаты «Сахьядри» и «Ранвиджай» танкер «Шакти» и палубные вертолеты двух стран.

Корабли России и Индии отработали совместное тактическое маневрирование, противолодочные учения, артиллерийскую стрельбу и провели тренировку по связи.

Также отработана задача по пополнению кораблями запасов от танкера на ходу - вместе с боевыми кораблями были задействованы большой морской танкер «Борис Бутома» и танкер ВМС Индии «Шакти».