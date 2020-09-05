Шойгу: мы не заинтересованы в гонке вооружений, но вынуждены отвечать на действия НАТО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не заинтересована в новой гонке вооружений, но вынуждена отвечать на недружелюбные действия НАТО.

«Мы не заинтересованы в новой гонке вооружений. В целях снижения напряженности намерены придерживаться максимальной открытости в вопросах военной деятельности», - сказал Шойгу.

При этом, по словам министра, для защиты национальных интересов России ВС РФ вынуждены реагировать на «недружественные действия НАТО», который стремится вернутся к противостоянию времен холодной войны. Об этом говорит наращивание военного присутствия в Восточной Европе.

«Североатлантический союз стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны», - отметил Шойгу.

По его словам, причина этому – независимая политика России. НАТО, как считает министр, принимает это за попытку разрушить «однополярный мировой порядок», сложившийся с распадом СССР. Глава Минобороны РФ заявил, что НАТО также стремится к милитаризации Черноморского региона, наращивает системы ПРО в Восточной Европе.