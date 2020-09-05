Шойгу: все российские танки Т-72 модернизируют до уровня Т-72Б3М

Все российские танки Т-72 модернизируют до уровня Т-72Б3М. Об этом по завершении АрМИ-2020 рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, Игры дали серьезный толчок для модернизации Т-72. Ранее подобное уже происходило, когда несколько лет назад в соревнованиях участвовали Т-72Б1. Предложенные тогда по итогам конкурсов технические ходы помогли в создании Т-72Б3М.

«В планах министерства обороны провести модернизацию всех имеющихся на вооружении танков Т-72 до данной модификации», - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил закрытыми VI Армейские международные игры (АрМИ) на торжественной церемонии, состоявшейся в субботу в подмосковном парке «Патриот».

В период с 23 августа по 5 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В Играх приняли участие военные из 32 стран. Российская команда выиграла главный кубок АрМИ-2020.