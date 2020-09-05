Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия АрМИ-2020 ТЕГИ

Шойгу: Форум «Армия» и АрМИ пройдут в одно время и в 2021 году

Кирилл Васин
22:19 05.09.2020
По словам министра обороны, проведение двух мероприятий одновременно показало свою эффективность.
Шойгу: Форум «Армия» и АрМИ пройдут в одно время и в 2021 году
© Фото: Минобороны России

Армейские международные игры и форум «Армия» в 2021 году пройдут в одно время, так же, как и в 2020. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Одновременное проведение этих двух масштабных мероприятий показало свою эффективность. Продолжим практику совместного проведения мероприятий и в следующем году», - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил закрытыми VI Армейские международные игры (АрМИ) на торжественной церемонии, состоявшейся в субботу в подмосковном парке «Патриот».

В период с 23 августа по 5 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В Играх приняли участие военные из 32 стран. Российская команда выиграла главный кубок АрМИ-2020.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
23:05 Армия
Шойгу: мы не заинтересованы в гонке вооружений, но вынуждены отвечать на действия НАТО
22:27 В стране и мире
Собянин: массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце 2020 года
21:13 В стране и мире
Шойгу рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
21:17 Армия
Видео
Армейские международные игры завершились шоу дронов и грандиозным салютом
20:30 Армия
Видео
Шойгу вручил команде РФ Кубок Армейских международных игр
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказал, по какой причине может взорваться кондиционер
Видео
Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша
Онколог назвал причину 95% случаев рака
Видео
Редкие фотографии, рукописи и письма Довлатова показали в преддверии выставки, посвященной писателю
Доктор Мясников раскрыл связь между смартфонами и опухолью мозга
Астероид размером с высотный дом пролетит около Земли 1 сентября
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.