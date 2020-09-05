Шойгу: Форум «Армия» и АрМИ пройдут в одно время и в 2021 году

Армейские международные игры и форум «Армия» в 2021 году пройдут в одно время, так же, как и в 2020. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Одновременное проведение этих двух масштабных мероприятий показало свою эффективность. Продолжим практику совместного проведения мероприятий и в следующем году», - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил закрытыми VI Армейские международные игры (АрМИ) на торжественной церемонии, состоявшейся в субботу в подмосковном парке «Патриот».

В период с 23 августа по 5 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В Играх приняли участие военные из 32 стран. Российская команда выиграла главный кубок АрМИ-2020.