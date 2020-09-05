Армейские международные игры завершились шоу дронов и грандиозным салютом
В торжественной церемонии принимал участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, который и объявил о закрытии Игр.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Торжественная церемония закрытия Армейских международных игр, которая проходила в подмосковном парке «Патриот», завершилась масштабным световым шоу и салютом.
В вечернее небо поднялось огромное количество дронов, которые создали в небе над парком анимированные «картины» на тему соревнований. Затем небо раскрасилось праздничным салютом.
Главный кубок Армейских игр-2020 за победу в общекомандном зачете завоевала российская команда. Награду вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Игры проходили в период с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В них приняли участие военные из 32 стран. Ежегодные военные состязания проводятся с 2015 года по инициативе Минобороны России.