Армейские международные игры завершились шоу дронов и грандиозным салютом

Торжественная церемония закрытия Армейских международных игр, которая проходила в подмосковном парке «Патриот», завершилась масштабным световым шоу и салютом.

В вечернее небо поднялось огромное количество дронов, которые создали в небе над парком анимированные «картины» на тему соревнований. Затем небо раскрасилось праздничным салютом.

Главный кубок Армейских игр-2020 за победу в общекомандном зачете завоевала российская команда. Награду вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Игры проходили в период с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В них приняли участие военные из 32 стран. Ежегодные военные состязания проводятся с 2015 года по инициативе Минобороны России.