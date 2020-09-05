«Как заботливые родители»: Шойгу поблагодарил врачей во время церемонии закрытия АрМИ-2020

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии закрытия Армейских международных игр поблагодарил врачей, без которых соревнования не состоялись бы.

«Хочу сказать спасибо нашим врачам, которые обеспечили максимально безопасное участие во время пандемии. Они сделали все для того, чтобы все участники чувствовали себя в полной безопасности, насколько это сейчас возможно. Они следили за карантином, ходили, как заботливые родители за каждым участником, в том числе и за нами, министрами обороны. За это вам огромное спасибо», - отметил Шойгу.

Победителем АрМИ-2020 стала команда России. Ее представители получили кубок из рук Сергея Шойгу. После вручения трофея он отметил, что в Играх есть победители, но нет проигравших.

В период с 23 августа по 5 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В Играх приняли участие военные из более 30 стран.