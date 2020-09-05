Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия АрМИ-2020 ТЕГИ

«Как заботливые родители»: Шойгу поблагодарил врачей во время церемонии закрытия АрМИ-2020

Кирилл Васин
20:36 05.09.2020
В период с 23 августа по 5 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии закрытия Армейских международных игр поблагодарил врачей, без которых соревнования не состоялись бы.

«Хочу сказать спасибо нашим врачам, которые обеспечили максимально безопасное участие во время пандемии. Они сделали все для того, чтобы все участники чувствовали себя в полной безопасности, насколько это сейчас возможно. Они следили за карантином, ходили, как заботливые родители за каждым участником, в том числе и за нами, министрами обороны. За это вам огромное спасибо», - отметил Шойгу.

Победителем АрМИ-2020 стала команда России. Ее представители получили кубок из рук Сергея Шойгу. После вручения трофея он отметил, что в Играх есть победители, но нет проигравших.

В период с 23 августа по 5 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В Играх приняли участие военные из более 30 стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
21:17 Армия
Армейские международные игры завершились шоу дронов и грандиозным салютом
20:30 Армия
Видео
Шойгу вручил команде РФ Кубок Армейских международных игр
20:17 Армия
Видео
Шойгу: Один из конкурсов АрМИ в 2021 году может пройти в Сербии
19:12 Армия
Видео
Шойгу поблагодарил коллегу из Китая за внимание к развитию сотрудничества с Россией
17:30 Армия
Видео
Спортсмен ЦСКА установил мировой рекорд по скорости подъема до Западной вершины Эльбруса на АрМИ-2020
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказал, по какой причине может взорваться кондиционер
Видео
Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша
Онколог назвал причину 95% случаев рака
Видео
Редкие фотографии, рукописи и письма Довлатова показали в преддверии выставки, посвященной писателю
Доктор Мясников раскрыл связь между смартфонами и опухолью мозга
Астероид размером с высотный дом пролетит около Земли 1 сентября
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.