Шойгу поблагодарил участников Армейских международных игр

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил участников VI Армейских международных игр и представителей пяти государств, на территории которых проходили состязания во время церемонии закрытия.

«Я сегодня хотел бы поблагодарить представителей армий 32 государств, которые нашли в себе силы, чтобы приехать к нам», - сказал глава российского военного ведомства.

Шойгу вручил Главный кубок Армейских международных игр победителю - команде России и объявил соревнования закрытыми.

Игры проходили в период с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В них приняли участие военные из 32 стран.

Соревнования завершатся шоу дронов и красочным салютом. Ежегодные военные состязания проводятся с 2015 года по инициативе Минобороны России.