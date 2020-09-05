Шойгу вручил команде РФ Кубок Армейских международных игр
В период с 23 августа по 5 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Обладателем Кубка АрМИ-2020 стала команда Российской Федерации. Кубок нашей команде вручил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Мы сегодня завершаем шестые Армейские международные игры. В них есть победители и нет проигравших», - отметил Шойгу.
Он также поблагодарил представителей армий 32 стран, принявших участие в Играх и представителей 5 государств, на территории которых прошли соревнования.
В период с 23 августа по 5 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В Играх приняли участие военные из более 30 стран.