Шойгу вручил команде РФ Кубок Армейских международных игр

Обладателем Кубка АрМИ-2020 стала команда Российской Федерации. Кубок нашей команде вручил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Мы сегодня завершаем шестые Армейские международные игры. В них есть победители и нет проигравших», - отметил Шойгу.

Он также поблагодарил представителей армий 32 стран, принявших участие в Играх и представителей 5 государств, на территории которых прошли соревнования.

В период с 23 августа по 5 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В Играх приняли участие военные из более 30 стран.