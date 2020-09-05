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Шойгу объявил закрытыми VI Армейские международные игры

Андрей Аркадьев
20:38 05.09.2020
Глава Минобороны России поблагодарил участников АрМИ-2020, а также те государства, которые приняли у себя Игры.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил закрытыми VI Армейские международные игры (АрМИ) на торжественной церемонии, состоявшейся в субботу в подмосковном парке «Патриот».

«Всем нашим встречам, увы, наступает конец. Шестые Международные Армейские игры объявляются закрытыми», - сказал глава российского военного ведомства.

Министр также поблагодарил представителей армий 32 государств, которые приняли участие в соревнованиях АрМИ. 

В период с 23 августа по 5 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В Играх приняли участие военные из 32 стран. Российская команда выиграла главный кубок АрМИ-2020.

Соревнования завершатся шоу дронов и красочным салютом. Ежегодные военные состязания проводятся с 2015 года по инициативе Минобороны России.

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