Шойгу: Один из конкурсов АрМИ в 2021 году может пройти в Сербии
Глава Минобороны РФ выразил благодарность сербскому коллеге за присутствие на Играх и участие контингента Сербии в параде на Красной площади, посвященном 75-й годовщине Победы.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Один из конкурсов Армейских международных игр в 2021 году может пройти в Сербии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим сербским коллегой Александром Вулиным.
«Знаем о том, что вы решили на будущий год сделать один из конкурсов в вашей стране. Мы с удовольствием поддержим и примем в этом участие», - сказал Шойгу.
Он выразил благодарность сербскому коллеге за присутствие на Играх и участие контингента Сербии в параде на Красной площади, посвященном 75-й годовщине Победы.
Вулин передал Шойгу приветствие от лидера Сербии Александра Вучича и отметил, что его страна является надежным партнером России.