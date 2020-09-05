Шойгу: Один из конкурсов АрМИ в 2021 году может пройти в Сербии

Один из конкурсов Армейских международных игр в 2021 году может пройти в Сербии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим сербским коллегой Александром Вулиным.

«Знаем о том, что вы решили на будущий год сделать один из конкурсов в вашей стране. Мы с удовольствием поддержим и примем в этом участие», - сказал Шойгу.

Он выразил благодарность сербскому коллеге за присутствие на Играх и участие контингента Сербии в параде на Красной площади, посвященном 75-й годовщине Победы.

Вулин передал Шойгу приветствие от лидера Сербии Александра Вучича и отметил, что его страна является надежным партнером России.