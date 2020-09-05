Олимпийские чемпионы обратились к участникам АрМИ-2020

В рамках церемонии закрытия Армейских международных игр к участникам соревнований обратились российские олимпийские чемпионы.

На сцену вышли Владимир Сальников, Светлана Хоркина, Яна Егорян, Станислав Поздняков, Алексей Немов, Дмитрий Саутин. От лица российских чемпионов-олимпийцев участников Игр поздравил президент олимпийского комитета России, четырехкратный чемпион Олимпийских игр Станислав Поздняков.

«Сегодня мне и моим коллегам очень приятно находиться здесь. От имени всего олимпийского сообщества и спортсменов ЦСКА я поздравляю вас с завершением соревнований. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и мирного неба над головой», - сказал Поздняков.

По его словам, с каждым годом АрМИ становятся все более популярны. По многим параметрам они являются уникальным событием мирового масштаба. В этом году Игры проходили на территории пяти стран, и, если бы не пандемия, они бы прошли сразу в одиннадцати государствах.

«На протяжении двух недель мы были свидетелями яркого, бескомпромиссного и честного соперничества. Установлен не один мировой рекорд, а зрители увидели проявление лучших качеств и выучки участников. Эти соревнования способствуют укреплению мира и взаимопонимания между странами и народами. В этом они схожи с Олимпийскими играми», - подчеркнул Поздняков.

В подмосковном парке «Патриот» проходит церемония закрытия Армейских международных игр -2020. В период с 23 августа по 5 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В Играх приняли участие военные из более 30 стран.

Соревнования завершатся красочным фейерверком. Ежегодные военные соревнования проводятся с 2015 года по инициативе Минобороны России.