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Сборной России вручили кубок победителя «Танкового биатлона»

Андрей Аркадьев
19:46 05.09.2020
Церемония вручения наград участникам соревнований прошла в подмосковном парке «Патриот».
Сборной России вручили кубок победителя «Танкового биатлона»
© Фото: Минобороны России

В подмосковном парке «Патриот» наградили победителей конкурса АрМИ-2020 «Танковый биатлон».

На церемонии присутствовали начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ Иван Бувальцев, Главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов.

Победителем «Танкового биатлона» стала команда РФ. На втором месте сборная из Китая, на третьей строчке разместилась команда из Республики Беларусь. Российские танкисты показали время 1 час 28 минут 53 секунды. Китайская команда добралась до финиша за 1 час 29 минут 30 секунд. Белорусская сборная завершила соревнования за 1 час 37 минут 48 секунд.

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