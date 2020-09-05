В подмосковном парке «Патриот» началась церемония закрытия Армейских международных игр -2020.

В период с 23 августа по 5 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В Играх приняли участие военные из более 30 стран.

Соревнования завершатся красочным фейерверком. Ежегодные военные соревнования проводятся с 2015 года по инициативе Минобороны России.

Смотрите прямую трансляцию торжественной церемонии закрытия АрМИ-2020 на сайте телеканала «Звезда».