Началась церемония закрытия Армейских международных игр
Торжественная церемония закрытия завершится световым шоу и салютом.
© Фото: Минобороны России
В подмосковном парке «Патриот» началась церемония закрытия Армейских международных игр -2020.
В период с 23 августа по 5 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В Играх приняли участие военные из более 30 стран.
Соревнования завершатся красочным фейерверком. Ежегодные военные соревнования проводятся с 2015 года по инициативе Минобороны России.
Смотрите прямую трансляцию торжественной церемонии закрытия АрМИ-2020 на сайте телеканала «Звезда».