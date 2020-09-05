Армия Шойгу поблагодарил коллегу из Китая за внимание к развитию сотрудничества с Россией Андрей Аркадьев Министр подчеркнул, что обмен опытом военных медиков РФ и КНР в период пандемии подчеркивает высокий уровень отношений двух стран. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил своего китайского коллегу Вэя Фэнхэ за внимание, которое уделяется военному и военно-техническому сотрудничеству России и Китая. «Несмотря на пандемию, в этом году вы уже второй раз посещаете Россию. Признателен за внимание, которое вы уделяете развитию военного и военно-технического сотрудничества между нашими странам», - сказал глава российского военного ведомства на рабочей встрече с главой МО Китая. Он подчеркнул, что обмен опытом военных медиков обеих стран во время пандемии подчеркивает высокий уровень отношений РФ и КНР. Министр обороны Китая, в свою очередь, признался, что две поездки в Россию были его единственными командировками в период пандемии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует