Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

На фан-зоне АрМИ-2020 болельщикам показали прямую трансляцию финального заезда «Танкового биатлона»

Алексей Баранов
17:07 05.09.2020
Во время проведения Армейских международных игр–2020 ежедневно на территории парка «Патриот» для всех желающих работал Клуб болельщиков АрМИ–2020.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Клуб болельщиков АрМИ–2020 на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» пользуется большой популярностью у болельщиков конкурса «Танковый биатлон», которые пришли сюда целыми семьями и с друзьями, чтобы на огромных мониторах посмотреть прямую трансляцию самого зрелищного соревнования Армейских международных игр.

На тематической площадке размещены образцы вооружения, снаряжения и амуниции, которые используют танковые биатлонисты. Участники армейских игр рассказывают болельщикам и посетителям об особенностях проведения этого чемпионата. Также здесь можно сесть за рычаги танка на тренажерном комплексе и испытать себя в роли участника соревнования.

Сборная России выступила в заключительном заезде на танке, окрашенном в красный цвет, экипажи Беларуси – в синий, а танкисты Китая – в зеленый. Еще одна команда финалистов – Азербайджана – выступила на танке желтого цвета.

Борьба за главный кубок танкового чемпионата для команд первого дивизиона прошла на полигоне Алабино в день закрытия Армейских международных игр–2020. Сборная России заняла первое место. Всего в конкурсе «Танковый биатлон» приняло участие шестнадцать сборных из Африки, Азии и Европы. Сборные Абхазии, Южной Осетии, Катара и Конго в этом году приняли участие в конкурсе впервые.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
17:30 Армия
Видео
Спортсмен ЦСКА установил мировой рекорд по скорости подъема до Западной вершины Эльбруса на АрМИ-2020
16:46 Армия
Видео
Главный судья АрМИ-2020 раскрыл секрет успеха российской команды
16:00 Армия
Видео
Шойгу посетил фестиваль кухонь народов мира на АрМИ-2020
15:29 В стране и мире
Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии
15:14 В стране и мире
Эксперт предрек рост цен на ОСАГО из-за новых правил расчета
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказал, по какой причине может взорваться кондиционер
Видео
Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша
Онколог назвал причину 95% случаев рака
Видео
Редкие фотографии, рукописи и письма Довлатова показали в преддверии выставки, посвященной писателю
Доктор Мясников раскрыл связь между смартфонами и опухолью мозга
Астероид размером с высотный дом пролетит около Земли 1 сентября
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.