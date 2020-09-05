На фан-зоне АрМИ-2020 болельщикам показали прямую трансляцию финального заезда «Танкового биатлона»

Клуб болельщиков АрМИ–2020 на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» пользуется большой популярностью у болельщиков конкурса «Танковый биатлон», которые пришли сюда целыми семьями и с друзьями, чтобы на огромных мониторах посмотреть прямую трансляцию самого зрелищного соревнования Армейских международных игр.

На тематической площадке размещены образцы вооружения, снаряжения и амуниции, которые используют танковые биатлонисты. Участники армейских игр рассказывают болельщикам и посетителям об особенностях проведения этого чемпионата. Также здесь можно сесть за рычаги танка на тренажерном комплексе и испытать себя в роли участника соревнования.

Сборная России выступила в заключительном заезде на танке, окрашенном в красный цвет, экипажи Беларуси – в синий, а танкисты Китая – в зеленый. Еще одна команда финалистов – Азербайджана – выступила на танке желтого цвета.

Борьба за главный кубок танкового чемпионата для команд первого дивизиона прошла на полигоне Алабино в день закрытия Армейских международных игр–2020. Сборная России заняла первое место. Всего в конкурсе «Танковый биатлон» приняло участие шестнадцать сборных из Африки, Азии и Европы. Сборные Абхазии, Южной Осетии, Катара и Конго в этом году приняли участие в конкурсе впервые.