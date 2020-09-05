Спортсмен ЦСКА установил мировой рекорд по скорости подъема до Западной вершины Эльбруса на АрМИ-2020

Спортсмен ЦСКА Евгений Марков в составе сборной ВС РФ №1 в рамках конкурса АрМИ-2020 «Эльбрусское кольцо» установил мировой рекорд по скорости подъема с поляны Азау (2300 м) до Западной вершины Эльбруса (5642 м).

Военнослужащий поднялся за 3 часа 13 минут и 14 секунд. До этого рекорд принадлежал Андржею Баргиелю из Польши. Он составлял 3 часа 23 минуты 37 секунд.

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков вручил кубок победителя конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр команде Воздушно-десантных войск РФ. Второе место заняли военнослужащие из Узбекистана, а российская команда, сборная Южного военного округа, заняла третью строчку.