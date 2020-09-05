«Поднимают боевой дух»: главный судья АрМИ рассказал о влиянии конкурса на жизнь военнослужащих

Армейские международные игры оказывают большое влияние на дальнейшую армейскую жизнь военнослужащих, в частности, поднимают боевой дух молодых солдат, отметил в интервью «Звезде» главный судья АрМИ-2020, генерал-полковник Александр Ленцов.

По его словам, благодаря проведению Игр, более 140 военных полигонов достигли высочайшего уровня развития, соответствующего всем самым современным требованиям, а большинство составляющих их элементов не просто усовершенствованы, а полностью обновлены. .

«Попасть на армейские игры - большой престиж, а, когда показывают эти расчеты, выполнение ими задач, вы можете представить, как мальчишки в армии у телевизоров болеют, переживают и хотят быть похожими на тех, кто лучше», - сказал Ленцов.

Генерал-полковник отметил, что с каждым годом в мероприятии принимает участие все больше команд.