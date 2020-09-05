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Главный судья АрМИ-2020 раскрыл секрет успеха российской команды

Кирилл Васин
16:46 05.09.2020
Ленцов отметил высокую ответственность командиров всех уровней.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российская команда каждый год показывает отличные результаты на Армейских международных играх. Наши военные участвуют практически во всех конкурсах, что, безусловно, повышает шансы на абсолютное лидерство. Однако, по словам главного судьи Игр Александра Ленцова, секрет успеха не только в этом.

«Первое - мастерство, второе - ответственность командиров всех уровней, ну и уважение к людям - приводят к высоким результатам», - сказал Ленцов.

Он также рассказал о предстоящих изменениях в конкурсах. По словам Ленцова, на следующий год планируется ввести три новых конкурса, в том числе тактическую стрельбу.

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