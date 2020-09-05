«Это престиж»: интервью главного судьи АрМИ Александра Ленцова о месте Игр в жизни армии

Армейские международные игры, ежегодно проводимые Министерством обороны России, играют огромную роль в жизни военнослужащих и по праву занимают лидирующее место в вопросах укрепления боевого духа и всеобъемлющего развития армий России и союзных ей стран. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» рассказал советник министра обороны РФ и главный судья АрМИ, генерал-полковник Александр Ленцов. По его словам, Игры раз от раза устанавливают все новые рекорды во всех конкурсах и направлениях работы военнослужащих.

Говоря о том, что менялось в АрМИ на протяжении всех лет, которые они проводятся, Ленцов подчеркнул постоянное развитие как мероприятия в целом, так и всех составляющих его частей.

«Со всех конкурсов собирали данные, предложения тренеров команд, главных судей, что добавить на следующий год. В этом году, например, по предложению казахстанской стороны, в конкурсы “Отличники войсковой разведки” и “Десантный взвод” добавили элементы армейского рукопашного боя. На следующий год планируется внести дополнительные 3-4 конкурса, одним из которых станет тактическая стрельба, в настоящее время очень активно развивающаяся в соединениях и объединениях. Изменяются, прежде всего, и совершенствуются в этапах упражнения, задачи и нормативы», - рассказал генерал-полковник.

Ленцов также подчеркнул, что участие в АрМИ влияет и на дальнейшую армейскую жизнь военнослужащих. Он отметил, что, благодаря проведению Игр, более 140 военных полигонов достигли высочайшего уровня развития, соответствующего всем самым современным требованиям, а большинство составляющих их элементов не просто усовершенствованы, а полностью обновлены.

«Это очень большой показатель и очень большая польза, прежде всего, для боевой подготовки командиров подразделений. Когда на всеармейском конкурсе они борются за победу и попадание на Армейские международные игры - это очень большой престиж. А когда уже на Играх показываются экипажи, расчеты с выполнениями задач и действий, мальчишки, которые в армии сидят у телевизоров, радуются и переживают. Каждый стремится быть похожим на лучших», - заявил Ленцов.

Говоря о том, какие приятные материальные бонусы получают участники Игр, военачальник отметил, что все они награждаются медалями как на Олимпиаде, и назвал авторитетными специалистами всех военнослужащих, занимающих первые места в конкурсах АрМИ. По его словам, после Игр потенциал победителей используется в учебном процессе в центрах и школах подготовки младших специалистов.

По итогам шестых Международных армейских игр генерал-полковник отметил, что каждый год в мероприятии принимает участие все больше команд. По его словам, пандемия 2020 года внесла свои коррективы, но, несмотря на это, в ряду стран-участниц появились новые лица.

«Взаимное уважение и взаимное обогащение, которых мы достигаем и широко пропагандируем в прессе, доносятся до всех государств. Я уверен, что Игры должны стать локомотивом, мы должны вовлекать как можно больше стран, как можно больше привлекать команд под эгидой Министерства обороны России и расширять географию прибывающих стран», - заявил Ленцов.

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