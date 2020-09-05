Главный судья АрМИ-2020 рассказал о предстоящих изменениях в конкурсах

Ежегодно и сами Армейские международные игры, и каждый конкурс по отдельности совершенствуются. Как рассказал «Звезде» главный судья АрМИ-2020 Александр Ленцов, после соревнований от всех команд получают обратную связь и предложения: что изменить и добавить в следующие состязания.

«В этом году по предложению Казахстана добавляли элементы рукопашного боя, на следующий год планируется ввести три новых конкурса, в том числе тактическую стрельбу, которая активно развивается в наших соединениях и объединениях», - сказал Ленцов.

Лучших военных сегодня наградят в подмосковном парке «Патриот» на церемонии закрытия Армейских международных игр. В АрМИ-2020 принимали участие 190 военных команд из 28 стран.