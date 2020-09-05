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Шойгу посетил фестиваль кухонь народов мира на АрМИ-2020

Кирилл Васин
16:00 05.09.2020
В день закрытия соревнований на полигоне Алабино военные повара и пекари России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана провели для гостей и участников мастер-классы, приготовив более 100 блюд национальных кухонь стран-участниц.
Шойгу посетил фестиваль кухонь народов мира на АрМИ-2020
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил в субботу фестиваль «Кухни народов мира», который проводят участники конкурса «Полевая кухня» на Армейских международных играх.

В день закрытия соревнований на полигоне Алабино военные повара и пекари России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана провели для гостей и участников мастер-классы, приготовив более 100 блюд национальных кухонь стран-участниц. Кроме того, министру и посетителям фестиваля предложили блюда японской, корейской и китайской кухонь, а военнослужащие Балтийского флота приготовили блюда немецкой, финской и чешкой кухонь.

В течение двух недель в конкурсе «Полевая кухня» военные повара продемонстрировали мастерство в приготовлении разнообразной национальной вкусной и здоровой пищи в полевых условиях, показали современные технологии ее приготовления. Конкурс включал в себя четыре этапа, в ходе которых команды соревновались в стрельбе из стрелкового оружия, приготовлении пищи по произвольной рецептуре, установленному рецепту, а также выпечке хлебобулочных изделий и хлеба.

Первое место заняла команда России, второе - команда Белоруссии, на третьем - военнослужащие Узбекистана. В номинации «Национальный вкус традиций» была награждена команда Абхазии, в номинации «Оригинальная подача блюд» победу одержала команда Вьетнама, в номинации «Креативный подход в сочетании вкуса» высший балл завоевала команда Армении.

В конкурсе принимали участие команды России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана. Все участники соревновались на полевых технических средствах принимающей страны.

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