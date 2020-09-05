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Российские военные стали победителями конкурса «Авиадартс-2020»

Светлана Головина
15:46 05.09.2020
В ходе соревнований летчики продемонстрировали навыки воздушной разведки, навигации, техники пилотирования и боевое применение по наземным целям.
Российские военные стали победителями конкурса «Авиадартс-2020»
© Фото: Минобороны России

В Рязанской области на аэродроме Дягилево прошла торжественная церемония закрытия Международного конкурса «Авиадарст-2020» и награждения призеров соревнований.

Обладателем кубка победителя стала российская команда, второе место заняла Белоруссия.

Уточняется, что российские экипажи выиграли зачеты в номинациях истребительной авиации, армейской авиации на боевых и на транспортно-боевых вертолетах.

В штурмовой авиации первое место поделили экипажи из России и Белоруссии, набрав одинаковое количество баллов.

 «Российская команда лидировала с первого летного дня, когда проверялись техника пилотирования и воздушная навигация. И в дальнейшем наши экипажи выступали достаточно уверенно. Но в каждой номинации шла борьба до самого конца, так как наибольшее количество баллов разыгрывается на финальном этапе – боевом применении. Именно в этом элементе экипажу команды Белоруссии удалось подняться на первое место в штурмовой авиации, а в других номинациях занять призовые места» - отметил главный судья конкурса полковник Петр Серебряков.

Помимо золотых медалей в четырех номинациях, российская команда завоевала три серебра и две бронзы.

 «Мы вновь стали свидетелями красочного зрелища, честного и бескомпромиссного поединка характеров, воли и профессионализма участников. Хочу отметить возросший уровень боевой выучки летных экипажей, участвовавших в конкурсе» - заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин.

В завершении церемонии свое мастерство в воздухе показали экипажи пилотажной группы «Русские Витязи», выполнившие полеты на строевых истребителях Су-35с.

Международный конкурс «Авиадартс-2020» проходил в Рязанской области с 23 августа.  В ходе конкурса летчики соревновались в следующих зачетных дисциплинах: воздушная разведка, навигация, техника пилотирования и боевое применение по наземным целям.

Для соревнований были задействованы самолеты: Су-35с, Су-30см, Су-25 различной модификации, Як-130, а также вертолеты: Ка-52, Ми-28н, Ми-24, Ми-8.

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