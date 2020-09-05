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Герасимов обсудил с коллегой из Армении сотрудничество в военной сфере

Кирилл Васин
14:52 05.09.2020
По словам Гаспаряна, Россия является стратегическим союзником закавказской республики. Развитию отношений с нашей страной в Армении придают особое значение.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Начальники Генеральных штабов Вооруженных Сил России и Армении Валерий Герасимов и Оник Гаспарян встретились в Подмосковье и обсудили сотрудничество в военной сфере.

«Военное сотрудничество между нашими странами развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ», - отметил Герасимов.

Он поблагодарил коллегу за участие контингента вооруженных сил Армении в Параде Победы, который прошел в Москве 24 июня, и отметил высокий уровень подготовки армянских военнослужащих. Армению Герасимов назвал союзником и ключевым партнером России в Закавказье.

«Стало доброй традицией участие армянских друзей в конкурсах Армейских международных игр. И в этом году команды Армении выступили очень достойно», - добавил начальник Генштаба российских ВС.

Гаспарян, в свою очередь, поблагодарил Герасимова за помощь российских военнослужащих в ликвидации последствий коронавируса в Армении.

«Фактически около пяти месяцев группа специалистов российских Вооруженных Сил, прибывших в Армению, проделала огромную работу по предотвращению коронавируса, за что мы вам очень признательны», - сказал Гаспарян.

По его словам, Россия является стратегическим союзником закавказской республики, развитию отношений с нашей страной в Армении придают особое значение.

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