Герасимов обсудил с коллегой из Армении сотрудничество в военной сфере

Начальники Генеральных штабов Вооруженных Сил России и Армении Валерий Герасимов и Оник Гаспарян встретились в Подмосковье и обсудили сотрудничество в военной сфере.

«Военное сотрудничество между нашими странами развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ», - отметил Герасимов.

Он поблагодарил коллегу за участие контингента вооруженных сил Армении в Параде Победы, который прошел в Москве 24 июня, и отметил высокий уровень подготовки армянских военнослужащих. Армению Герасимов назвал союзником и ключевым партнером России в Закавказье.

«Стало доброй традицией участие армянских друзей в конкурсах Армейских международных игр. И в этом году команды Армении выступили очень достойно», - добавил начальник Генштаба российских ВС.

Гаспарян, в свою очередь, поблагодарил Герасимова за помощь российских военнослужащих в ликвидации последствий коронавируса в Армении.

«Фактически около пяти месяцев группа специалистов российских Вооруженных Сил, прибывших в Армению, проделала огромную работу по предотвращению коронавируса, за что мы вам очень признательны», - сказал Гаспарян.

По его словам, Россия является стратегическим союзником закавказской республики, развитию отношений с нашей страной в Армении придают особое значение.