Белорусские снайперы взяли золото в конкурсе «Снайперский рубеж»

На полигоне Брестский в Белоруссии финишировали самые высокоточные состязания Армейских международных игр. Там завершился конкурс «Снайперский рубеж».

На последнем этапе нужно было проявить не только точность, но и скорострельность. Стрельба по мишеням велась не только из винтовок, но пистолетов и автоматов.

За выступлениями снайперов следил заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. В общем зачете, по результатам всех упражнений, наши снайперы заняли третье место. Вторыми стали представители Узбекистана, а победили белорусы.