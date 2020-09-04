Белорусские снайперы взяли золото в конкурсе «Снайперский рубеж»
Второе место - у команды Узбекистана. На третьем месте - Россия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На полигоне Брестский в Белоруссии финишировали самые высокоточные состязания Армейских международных игр. Там завершился конкурс «Снайперский рубеж».
На последнем этапе нужно было проявить не только точность, но и скорострельность. Стрельба по мишеням велась не только из винтовок, но пистолетов и автоматов.
За выступлениями снайперов следил заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. В общем зачете, по результатам всех упражнений, наши снайперы заняли третье место. Вторыми стали представители Узбекистана, а победили белорусы.