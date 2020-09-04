Сборная России стала победителем международного конкурса «Суворовский натиск»

Российским экипажам БМП не было равных в конкурсе Армейских международных игр - 2020 «Суворовский натиск».

В финальной эстафете военные из РФ боролись за победу со сборными Белоруссии и Ирана. Помимо стрельбы с места, участники вели фланговый огонь из пушки с короткими остановками.

В итоге российская команда финишировала с получасовым отрывом от соперников. Вторыми стали белорусы, у Ирана - бронза. Торжественное награждение победителей и призеров пройдет на субботней церемонии закрытия «Суворовского натиска».

Соревнование экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проходило в городе Благовещенск Амурской области. Конкурс проводился на боевых машинах пехоты БМП-2.